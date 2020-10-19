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Грулев принес извинения Карпову. У защитника ЦСКА перелом носа и сотрясение

17:59
Борьба Грулева и Карпова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Борьба Грулева и Карпова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев принес извинения защитнику ЦСКА Вадиму Карпову, который после стыка с соперником в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ попал в больницу. Матч завершился победой армейцев — 3:1. После игры у Карпова диагностированы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа.

«В матче с ЦСКА произошел неприятный инцидент с моим участием, в ходе которого Карпов получил повреждение. Хочу сказать, что мои действия несли непреднамеренный характер. Желаю Карпову скорейшего выздоровления и возвращения на поле», — сказал Грулев в видео на странице «Динамо» в Instagram.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи




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