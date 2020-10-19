Грулев принес извинения Карпову. У защитника ЦСКА перелом носа и сотрясение
17:59
Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев принес извинения защитнику ЦСКА Вадиму Карпову, который после стыка с соперником в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ попал в больницу. Матч завершился победой армейцев — 3:1. После игры у Карпова диагностированы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа.
«В матче с ЦСКА произошел неприятный инцидент с моим участием, в ходе которого Карпов получил повреждение. Хочу сказать, что мои действия несли непреднамеренный характер. Желаю Карпову скорейшего выздоровления и возвращения на поле», — сказал Грулев в видео на странице «Динамо» в Instagram.
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