«Спартак» — «Нижний Новгород»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

В воскресенье, 28 мая, состоится матч 29-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Спартак» на своем поле примет «Нижний Новгород». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге красно-белые победили «Нижний» со счетом 2:1. Всего в рамках РПЛ команды играли друг с другом три раза, но «Спартак» одержал всего одну победу.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Спартак» — «Нижний Новгород» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» по этой ссылке и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».