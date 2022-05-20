Гришин считает, что Дзагоев продолжит карьеру в другой команде

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о возможном продолжении карьеры экс-игрока команды Алана Дзагоева.

«Не знаю, в каком сейчас состоянии находится Алан, есть ли травмы. Если травм нет, то, я думаю, он продолжит играть в какой-то другой команде. Все-таки он большой мастер, за плечами огромный футбольный бэкграунд, поэтому команду при желании он найдет», — приводит слова Гришина RT.

Сегодня, 20 мая, московский клуб объявил о расторжении контракта с Дзагоевым.

31-летний футболист выступал за ЦСКА с 2008 года. Всего за команду он провел 397 матчей, в которых забил 77 голов.

В составе армейского клуба Дзагоев становился трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.