Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:07

Гришин считает, что Дзагоев продолжит карьеру в другой команде

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о возможном продолжении карьеры экс-игрока команды Алана Дзагоева.

«Не знаю, в каком сейчас состоянии находится Алан, есть ли травмы. Если травм нет, то, я думаю, он продолжит играть в какой-то другой команде. Все-таки он большой мастер, за плечами огромный футбольный бэкграунд, поэтому команду при желании он найдет», — приводит слова Гришина RT.

Сегодня, 20 мая, московский клуб объявил о расторжении контракта с Дзагоевым.

31-летний футболист выступал за ЦСКА с 2008 года. Всего за команду он провел 397 матчей, в которых забил 77 голов.

В составе армейского клуба Дзагоев становился трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1005728-grishin-dzagoev-karera
Алан Дзагоев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать капусту
Вернется ли Хабиб Нурмагомедов в UFC? «Орел» принял вызов Фергюсона, а Махачев дал прогноз на бой Хабиб - Оливейра
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Нижний Новгород» — «Зенит», «Динамо» — «Сочи» и другие матчи
Осинькин — об уходе: «Не покину «Крылья» ради любой московской команды»
Ушаков подписал долгосрочный контракт с ЦСКА
Бакаев нужен «Спартаку», который затянул с его переподписанием. В «Зенит» Зелимхану идти нельзя
Дзагоев планирует посетить фанатскую трибуну ЦСКА в матче с «Ростовом»
ЦСКА — «Ростов»: армейцы не сдадутся Карпину в прощальном матче Фернандеса
Васин считает, что Акинфеев будет играть за ЦСКА столько, сколько захочет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА продлил контракт с Набабкиным на один год
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости