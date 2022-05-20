ЦСКА продлил контракт с Набабкиным на один год

ЦСКА продлил контракт с защитником Кириллом Набабкиным на один год, сообщает пресс-служба армейцев.

Предыдущее соглашение истекало в июне 2022 года.

35-летний россиянин перешел в ЦСКА в 2010 году из клуба «Москва».

Набабкин провел за армейцев 270 матчей и забил четыре гола. В составе ЦСКА он трижды становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. А также два раза выигрывал Кубок России.

В текущем сезоне Набабкин провел за московский клуб 18 матчей во всех турнирах.