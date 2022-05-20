ЦСКА объявил об уходе Магнуссона

Защитник Хердур Магнуссон покидает ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт исландского футболиста истекает по окончании сезона-2021/22.

29-летний защитник перешел в ЦСКА летом 2018 года из британского «Бристоль Сити». Он провел за красно-синих 92 матча, забил пять мячей и стал обладателем Суперкубка.

В нынешнем сезоне Магнуссон из-за травмы сыграть только три матча в Тинькофф РПЛ.