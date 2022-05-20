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Сегодня, 19:36

ЦСКА объявил об уходе Магнуссона

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хердур Магнуссон.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник Хердур Магнуссон покидает ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт исландского футболиста истекает по окончании сезона-2021/22.

29-летний защитник перешел в ЦСКА летом 2018 года из британского «Бристоль Сити». Он провел за красно-синих 92 матча, забил пять мячей и стал обладателем Суперкубка.

В нынешнем сезоне Магнуссон из-за травмы сыграть только три матча в Тинькофф РПЛ.

Хердур Магнуссон
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3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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 - : -
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