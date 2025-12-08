Гришин: «Не уверен, что Баринов перейдет в ЦСКА зимой»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» допустил, что хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов доиграет сезон в составе железнодорожников, а уже потом перейдет в армейский клуб.

— Для ЦСКА теперь крайне важно дожать вопрос по переходу Дмитрия Баринова уже этой зимой?

— А я не уверен, что это произойдет.

— Почему?

— Да, мы слышим, что Баринов окажется в ЦСКА. Но для меня Дмитрий уже сейчас легенда «Локомотива». Уйдет ли он именно зимой в ЦСКА, когда железнодорожники расположились на третьем месте? Поверьте мне, с нынешней игрой команда Галактионова может побороться и за чемпионство.

— Значит, не поймете Баринова, если он зимой покинет «Локо»?

— Опять же не ставил бы вопрос так категорично. Решать ему. Все мы люди, у всех свои мотивы. Сейчас он одна из ключевых фигур в «Локо». С другой стороны, помните, что говорили, когда команду покинули Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов?

— Что?

— Мол, теперь железнодорожникам светит только борьба за 10-е место. Но вместо них появились Карпукас и Батраков. И «Локо» заиграл даже сильнее. Так что тут не угадаешь. В спорте свято место пусто не бывает, — сказал Гришин «СЭ».

ЦСКА ушел на зимнюю паузу на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. Армейцы набрали 36 очков в 18 турах.