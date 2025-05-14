Хачанов заявил, что болеет за «Краснодар» в чемпионской гонке РПЛ

Российский теннисист Карен Хачанов поделился мнением о чемпионкой гонке в РПЛ-2024/25.

— Сейчас один из лучших сезонов в карьере ФК «Краснодар». Знаю, ты общаешься со Смоловым и Сперцяном — болеешь за них в чемпионской гонке?

— Да, конечно. Осталось всего две игры. С Федей часто списываемся и с Эдиком тоже общаемся и поддерживаем друг друга, — приводит слова Хачанова Telegram-канал Дмитрия Егорова «Едим теннис».

За два тура до конца чемпионата России-2024/25 первое место в таблице занимает «Краснодар» (61 очко). На второй строчке находится"Зенит» (60), на третьей — ЦСКА (55).