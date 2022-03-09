Григорьянц сообщил, что «Нижний Новгород» подал заявление в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Кечкешу

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что «Нижний Новгород» подал заявление с просьбой отменить красную карточку Акошу Кечкешу.

«Со стороны «Нижнего Новгорода» было подано заявление в КДК об отмене красной карточки Кечкешу, — цитирует Григорьянца ТАСС. — Поэтому мы направили все материалы в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза, ждем заключения. Если заключение будет подготовлено к заседанию КДК, то мы рассмотрим. В повестку также включен вопрос о рассмотрении матчей ФНЛ, которые были отменены».

В субботу, 5 марта, «Нижний Новгород» на выезде проиграл ЦСКА со счетом 0:1. На 42-й минуте главный арбитр матча Павел Кукуян сперва показал желтую карточку Кечкешу после фола футболиста на Хорхе Карраскале рядом с штрафной площадью «Нижнего Новгорода». После подсказки ВАР и просмотра видео эпизода было принято решение удалить защитника с поля.

6 марта пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сообщила об отмене матчей 26-го тура первого дивизиона ФНЛ «Металлург» — «Торпедо» и «Факел» — «Камаз» в связи с неудовлетворительным качеством полей.

Заседание КДК РФС состоится в четверг, 10 марта.