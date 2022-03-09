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Сегодня, 19:03

Григорьянц сообщил, что «Нижний Новгород» подал заявление в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Кечкешу

Анна Горшкова
Корреспондент

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что «Нижний Новгород» подал заявление с просьбой отменить красную карточку Акошу Кечкешу.

«Со стороны «Нижнего Новгорода» было подано заявление в КДК об отмене красной карточки Кечкешу, — цитирует Григорьянца ТАСС. — Поэтому мы направили все материалы в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза, ждем заключения. Если заключение будет подготовлено к заседанию КДК, то мы рассмотрим. В повестку также включен вопрос о рассмотрении матчей ФНЛ, которые были отменены».

В субботу, 5 марта, «Нижний Новгород» на выезде проиграл ЦСКА со счетом 0:1. На 42-й минуте главный арбитр матча Павел Кукуян сперва показал желтую карточку Кечкешу после фола футболиста на Хорхе Карраскале рядом с штрафной площадью «Нижнего Новгорода». После подсказки ВАР и просмотра видео эпизода было принято решение удалить защитника с поля.

6 марта пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сообщила об отмене матчей 26-го тура первого дивизиона ФНЛ «Металлург» — «Торпедо» и «Факел» — «Камаз» в связи с неудовлетворительным качеством полей.

Заседание КДК РФС состоится в четверг, 10 марта.

Источник: https://tass.ru/sport/14014503
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Нижний Новгород
Артур Григорьянц
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3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
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 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
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 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
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 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
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 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
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 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
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 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

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 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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