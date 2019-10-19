Григорян подал в отставку с поста главного тренера «Тамбова»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подал в отставку после матча 13-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:2), заявил в эфире канала «Матч премьер» ведущий Дмитрий Дерунец.

Отставка Григоряна может стать четвертой в этом сезоне

53-летний специалист работал в «Тамбове» с апреля этого года, под его руководством команда сохранила лидерство в первом дивизионе и вышла в РПЛ.

«Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата с 8 очками.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр