Григорий Иванов: «У нас есть 18 состоятельных команд для РПЛ. Просто не задирайте бюджеты!»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал «СЭ» о решении общего собрания клубов РПЛ расширить лигу до 18 команд и реформировать Кубок России.

— Сколько команд проголосовало за расширение РПЛ?

— 14 «за», 2 — «против».

-«Урал» — за расширение?

— Ну конечно! Нам надо больше играть. Сейчас у нас четыре команды из 16 висят под топором, боятся вылететь. О каком красивом футболе можно говорить, когда на тебя давит турнирное положение? Каждое очко на вес золота... В итоге у нас превалирует закрытый футбол.

— Думаете, расширение повысит зрелищность РПЛ?

— У нас в ФНЛ есть амбициозные клубы с хорошими стадионами. Почему нет? Страна большая. 16 команд в РПЛ для России — это очень мало.

— А наберется ли у нас 18 клубов, бюджеты которых позволят выступать в РПЛ?

— Подождите. У меня возникает встречный вопрос. Вот выходит команда в премьер-лигу, так? И зачем ей сразу задирать бюджет? Зачем резко поднимать зарплаты игрокам?

— Чтобы соответствовать уровню РПЛ.

— В этом сезоне вышла в премьер-лигу команда «Тамбов». Там бюджет остался примерно на прежнем уровне. Так они еще и деньги заработали в премьер-лиге! От того же телевидения.

— Небольшие деньги...

— Пускай копейки, но тем не менее. ТВ, спонсоры, букмекеры. Разве плохо? Заработают миллионов 100. В ФНЛ разве они могли бы получить такую прибыль? При этом они еще и играют, цепляются.

— Но не могут выступать на своем поле. Нет опасений, что мы расширим лигу, а подходящих стадионов не найдем?

— Если бы «Тамбов» играл на своем поле, заработал бы еще больше! К сожалению, пока не получается перестроить свою арену... Но главное — в другом. «Тамбов» не раздувает свой бюджет. И все у него нормально. А бывают ведь и другие примеры.

— Какие?

— Когда клуб выходит в премьер-лигу, и сразу бегут к губернатору агенты... Кричат — надо усиливаться, покупать игроков... Все рассказывают губернатору, что нужно увеличить бюджет, иначе вылетим... Ну что за бред?

— Почему?

-Да играйте вы своими ребятами! Укрепите две-три позиции, не больше. А у нас люди выходят в РПЛ, и сразу задирают бюджет в два раза. Ну вы чего? Откуда вы берете заоблачные зарплаты? Футболист выступал в ФНЛ, выходит в премьер-лигу. Он что — в два раза лучше играть стал?! За что вы ему кладете такие деньги? Поэтому потом и разоряетесь... Если парень реально сильный, его еще из первого дивизиона возьмут в премьер-лигу. Вспомните нашего Шатова. Или Соболев. Играл в Томске. Его заметили «Крылья». Парень раскрылся, забивает, один из лучших бомбардиров чемпионата. Так что не надо вступать в гонку вооружений. У нас хватит 18 состоятельных команд для РПЛ. Если республика Мордовия построила классный стадион, почему не найти деньги на свою команду? Найдите спонсоров. Давайте поднимать наш футбол в регионах. Расширение РПЛ даст толчок к развитию.

— С какого сезона клубы РПЛ хотят расширить лигу?

-Да мы хоть сейчас хотели бы увеличить число команд! Мы пока просто выступили за расширение. Дальше уже решит исполком РФС. Например, у «Ротора» есть классный стадион, у Нижнего Новгорода. У нас в стране имеются условия для расширения.А то получится, как в ЮАР, где стадионы после чемпионата мира простаивают. Вообще предстоит большая работа. Нужно и ФНЛ реформировать, получается. И ПФЛ.

— По поводу реформы Кубка России возникла жаркая дискуссия?

— За реформу выступили клубы из первой шестерки. Им это выгодно — участвовать в турнире с 1/8 финала. Но я такой логики не понимаю.

— Почему?

— Надо популяризировать футбол на всей территории страны. Так? Команда с периферии очень хочет принять у себя дома тот же «Спартак». В городе начинается футбольный бум. А мы их этой возможности лишаем. Зачем отсекаем наших грандов от команд ПФЛ и ФНЛ?! Что это дает?

У нас ведущие команды посылают вторые составы, которые не выигрывают, вылетают... Но это вопрос к клубам, а не к нынешней формуле турнира. Почему у них дубли не бьются, не побеждают?

Согласно реформе, клубы, которые не будут играть в еврокубках, поделятся в Кубке России на какие-то подгруппы... Это же лишние деньги для меня на перелеты... Зачем? Зачем мне отправлять основу?

Повторюсь, нужно радовать регионы приездом туда грандов. Помните, какой ажиотаж возник в Набережных Челнах на игре «КАМАЗ» — «Спартак»? А сейчас получается, что гранды никуда не поедут... У нас команда выходит в еврокубки, вылетает оттуда. Зато в Кубке России получает какие-то привилегии. За какие заслуги?

— Но лига в итоге проголосовало за реформу Кубка России

— Да. С перевесом в один голос. Но думаю, эта реформа еще встретит серьезное сопротивление. Пока я, конечно, подчиняюсь новой формуле Кубка России. Что делать... (Виталий Айрапетов)