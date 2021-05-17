Григорий Иванов рассказал о состоянии Бикфалви после травмы

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» состояние Эрика Бикфалви после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против московского «Локомотива» (0:1).

«Действительно ли у Бикфалви повреждение сухожилия прямой мышцы бедра? Доктора посмотрят и расскажут все, а так, Эрик улетел вчера на родину в отпуск. Ничего конкретного сказать не могу. МРТ пока не было», — сказал Иванов «СЭ».

В сезоне 2020/2021 Эрик Бикфалви забил 7 голов и сделал одну голевую передачу за 22 игры. За «Урал» 33-летний румынский футболист выступает с 2017 года.

(Екатерина Звенигородская)