Григорий Иванов рассказал о состоянии Бикфалви после травмы
14:55
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» состояние Эрика Бикфалви после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против московского «Локомотива» (0:1).
«Действительно ли у Бикфалви повреждение сухожилия прямой мышцы бедра? Доктора посмотрят и расскажут все, а так, Эрик улетел вчера на родину в отпуск. Ничего конкретного сказать не могу. МРТ пока не было», — сказал Иванов «СЭ».
В сезоне 2020/2021 Эрик Бикфалви забил 7 голов и сделал одну голевую передачу за 22 игры. За «Урал» 33-летний румынский футболист выступает с 2017 года.
(Екатерина Звенигородская)
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