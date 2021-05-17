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В «Урале» рассказали, когда будет обсуждаться контракт с Погребняком

14:45
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» ситуацию с переподписанием контракта Павла Погребняка.

«Обсуждали ли контракт Погребняка? Только вчера закончился чемпионат. Дайте ребятам немного отдохнуть. Посмотрим, как все будет, потом будем разговаривать со всеми. Сам даже еще не знаю, кто у нас будет, и кто уйдет. Все будет обсуждаться после отпусков игроков», — сказал Иванов «СЭ».

В составе уральского клуба Павел Погребняк играет с 2018 года. Его контракт заканчивается 30 июня. В нынешнем сезоне на счету 37-летнего нападающего 4 гола в 18 матчах. «Урал» занял 12-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ по итогам сезона 2020/2021.

(Екатерина Звенигородская)

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