Агент сообщил, что Эмануэль Маммана возвращается в «Зенит»

Эрнан Регера, агент защитника Эмануэля Мамманы, рассказал «СЭ» о будущем клиента. Летом 2021 года у аргентинского футболиста заканивается аренда в «Сочи».

«Эмануэль получил повреждение, сейчас он в Аргентине, чувствует себя хорошо. Что касается будущего, то он любит Россию и возвращается в «Зенит», — сказал Регера «СЭ».

В нынешнем сезоне Маммана провел 19 официальных матчей за «Сочи», в которых отдал одну голевую передачу.

(Сергей Федоров)