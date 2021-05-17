Агент сообщил, что Эмануэль Маммана возвращается в «Зенит»
14:58
Эрнан Регера, агент защитника Эмануэля Мамманы, рассказал «СЭ» о будущем клиента. Летом 2021 года у аргентинского футболиста заканивается аренда в «Сочи».
«Эмануэль получил повреждение, сейчас он в Аргентине, чувствует себя хорошо. Что касается будущего, то он любит Россию и возвращается в «Зенит», — сказал Регера «СЭ».
В нынешнем сезоне Маммана провел 19 официальных матчей за «Сочи», в которых отдал одну голевую передачу.
(Сергей Федоров)
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