Григорий Иванов – об участии Панюкова в матче с "Зенитом": "300 тысяч – и не рублей… Ну куда нам?"

Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью корреспонденту "СЭ" ответил на вопрос, сможет ли сыграть в матче 18-го тура РПЛ с "Зенитом" нападающий Андрей Панюков. Встреча пройдет 2 марта в Екатеринбурге.

24-летний Панюков принадлежит питерской команде. Российский форвард выступает за "Урал" на правах аренды.

– Панюков не сыграет с "Зенитом"?

– Нет. Ильин пропускает встречу по карточкам, а Панюков – по арендному договору.

– 300 тысяч евро за его выход на поле – неподьемная сумма?

– Конечно! Если бы было прописано, допустим, несколько миллионов рублей, возможно, подключили бы спонсоров. Но здесь 300 тысяч – и не рублей… Ну куда нам? Мы отказались. (Виталий Айрапетов)

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