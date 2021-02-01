Защитник Алексей Грицаенко поделился впечатлением после официального перехода в «Рубин». Футболист подписал с казанским клубом контракт на четыре года.

«Я очень рад, что перешел именно сюда. Я давно симпатизирую этому клубу, этому проекту с этим тренером. Мне очень интересно поработать под его руководством. Леонид Викторович Слуцкий большое внимание уделяет каждой футбольной детали, очень много времени уделяется каждому нюансу игры. Мне это очень импонирует, становится легче влиться, понять задачи и требования.

Коллектив супер, несколько игроков я уже знал до перехода сюда, поэтому влиться в коллектив получилось чуть ли не в первый же день. Не хотелось бы загадывать наперед, но отмечу, что в каждой игре нужно выходить и выкладываться на сто процентов. Думаю, что «Рубину» по силам обыграть любого соперника", — приводит слова Грицаенко сайт казанцев.