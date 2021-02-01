Соболев в годовщину перехода в «Спартак» спел «Знаешь ли ты»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев отпраздновал годовщину перехода в столичный клуб. Форвард был арендован красно-белыми у «Крыльев Советов» 1 февраля 2020 года. 18 мая «Спартак» выкупил трансфер футболиста.

Год в составе «Спартака» Соболев отметил, исполнив на командном ужине хит певицы МакSим «Знаешь ли ты». Песня стала одной из фирменных кричалок болельщиков «Спартака» и в шутку называется даже гимном клуба.