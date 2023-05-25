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Сегодня, 13:56

Гранат: «На бумаге у «Спартака» больше шансов занять вторую строчку в РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат ответил на вопрос, у кого больше шансов занять второе место в РПЛ.

«Судя по календарю, у «Спартака» соперники полегче. У команд высокая мотивация занять второе место. На бумаге у «Спартака» больше шансов занять вторую строчку. Посмотрите, какие соперники у ЦСКА. За третье место борется «Ростов», в пятерку может попасть «Краснодар». У армейцев очень тяжелый календарь», — приводит «РБ Спорт» слова Граната.

На данный момент второе место в турнирной таблице РПЛ занимает ЦСКА, имея в активе 54 очка. «Спартак» с 53 очками расположился на 3-й строчке. В 29-м туре армейцы сыграют с «Краснодаром», красно-белые — с «Пари НН».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-na-bumage-u-spartaka-bol-she-shansov-zanyat-vtoroe-mesto/
Владимир Гранат
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
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Г
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Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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Максим Ненахов

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