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Сегодня, 14:04

Хлусевич заявил, что у «Спартака» есть перспективы побороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Даниил Хлусевич и Кейта Бальде.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о борьбе за чемпионство с «Зенитом» в следующем сезоне.

«Тренер нам скажет, что нужно сделать, чтобы побороться с «Зенитом» за чемпионство. Тренерский штаб объяснит нам, как действовать дальше. В любом случае, у нас осталось две игры в этом сезоне, в которых надо выложиться по полной. Вижу ли я в нашей команде перспективу побороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем году? Да, конечно», — сказал Хлусевич «СЭ» после матча 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

В этом сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом страны. Петербургская команда под руководством Сергея Семака пятый раз подряд завоевала золотые медали РПЛ.

Даниил Хлусевич
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
4
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Спартак

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Локомотив

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