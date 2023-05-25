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Тарасов: «Баринов из тех, кто может отдавать все силы «Локомотиву» и стремиться к своей цели одновременно»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов отреагировал на новость о том, что полузащитник Дмитрий Баринов продлил контракт с московской командой до 2026 года.

«Я поздравил вчера Дмитрия с продлением контракта с «Локомотивом». Для железнодорожников это хорошая новость. Баринов — капитан команды, человек с характером, который может потащить коллектив в сложную минуту. Он уже очень долго находится в клубе, за таких людей надо держаться. Плюс ли для Баринова продление контракта? Это надо спросить у него. Потому что я знаю, что у Дмитрия было желание уехать в Европу и попробовать свои силы там. Сложно сказать, будет ли теперь это сделать тяжелее. Дмитрий из тех, кто может отдавать все силы «Локомотиву» и стремиться к своей цели одновременно. Он похож на меня по типажу чуть-чуть», — цитирует Тарасова Metaratings.ru.

Баринов является воспитанником «Локомотива». В составе железнодорожников он становился чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и победителем Суперкубка страны.

После 28 туров «Локомотив» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 39 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/tarasov-barinov-pokhozh-na-menya-po-tipazhu-u-nego-est-shans-uekhat-v-evropu-253774/
Дмитрий Баринов
Дмитрий Тарасов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
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Филипе Силва Малком

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 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Александр Соболев

Спартак

 9
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 26 1 4
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Локомотив

 18 1 3
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