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25 августа, 23:54

Гранат объяснил, почему «Зенит» и дальше будет терять очки в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат прокомментировал потерю очков «Зенитом» в матче 6-го тура РПЛ с красно-белыми (0:0).

«Есть ли ощущение, что «Зенит» и дальше будет терять очки? Я уже говорил, что кто-то сможет навязать «Зениту» борьбу, потому что невозможно провести все матчи так, как это делали питерцы в первых четырех турах. Они задали такую высокую планку, что осечки рано или поздно будут. Тем более, календарь сейчас у них нелегкий. Еще стоит учесть, что со «Спартаком» играл не весь боевой состав «Зенита», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Граната.

После шестого тура РПЛ «Зенит» (14 баллов) потерял лидирующую позицию и опустился на вторую строчку в турнирной таблице. «Спартак» с 11 очками располагается на пятой позиции в чемпионате страны.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
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 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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