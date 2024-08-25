Колосков: «Тюкавину что-то мешает выйти на прошлогодний уровень»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ответил на вопрос о результативности форварда «Динамо» Константина Тюкавина в текущем сезоне.

«Моменты с его участием стали реже возникать. Он проделывает большой объем работы, стал опускаться в середину поля. Надо понимать, какие задания ему дает тренер. И надо помнить, что он человек зависимый, единственный нападающий.

Тюкавин зависит от того, как играет полузащита. Ясно, что он не растерял свои качества, но ему что-то мешает выйти на прошлогодний уровень», — цитирует Колоскова Metaratings.

В текущем сезоне 22-летний Тюкавин провел семь матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.