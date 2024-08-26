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Орещук: «Тюкавин — лучший нападающий в России на сегодня, рано или поздно его прорвет»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший генеральный директор «Динамо» Роман Орещук оценил игру форварда Константина Тюкавина на старте нового сезона РПЛ.

«Костя — хороший нападающий с хорошей скоростью и большим объемом работы. У него светлая голова. Рано или поздно его прорвет. Такое бывает: забиваешь в каждой игре, а потом несколько месяцев забить не можешь. Просто надо подходить к каждому моменту с холодной головой. Тюкавин — сильный игрок, лучший нападающий в России на сегодня», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 7 голов, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.

Источник: Metaratings
Константин Тюкавин
Роман Орещук
ФК Динамо (Москва)
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 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
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 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
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 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
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 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
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