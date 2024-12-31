Гранат: «Лучший футболист «Ростова» в 2024 году? Никого не могу отметить»

Бывший игрок «Ростова» Владимир Гранат ответил на вопрос о том, кто лучший футболист желто-синих по итогам 2024 года.

«Лучший футболист «Ростова» в 2024 году? Если честно, никого не могу отметить. Данил Глебов? Мне он не запомнился своей игрой. И Роналдо тоже не особо выделялся. В целом, не сказать, что ростовчане удачно выступают в нынешнем сезоне», — заявил Гранат «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ донская команда с 26 очками занимает 7-е место в турнирной таблице.