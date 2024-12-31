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Чонтофальски: «После 1:7 от «Динамо» Радимов подошел ко мне с рожком мороженого»

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Бывший голкипер «Зенита» и сборной Словакии Камил Чонтофальски вспомнил обстоятельства разгромного поражения команды от «Динамо» в 2003 году.

— Самое жесткое поражение в моей жизни. После матча шли слезы, никогда прежде с подобным не сталкивался, чтобы абсолютно все мячи залетели в твои ворота. Немного помогло, что на следующий день у меня был рейс в Прагу, мне нужно было оформить визу. Я боялся, что меня убьют фанаты «Зенита», если встретят на улице.

— «Динамо» было настолько сильнее?

— Если вспоминать тот матч, то у «Динамо» в тот день все получалось, у нас же игра не заладилась. В то время шел чемпионат мира по хоккею. Были матчи, где вратарь много пропускал и шел меняться. Когда я пропустил седьмой гол за 20 минут до окончания игры, смотрел на скамейку и ждал, что Петржела меня уберет, но он ничего не делал. Болельщики на трибунах орали: «десять, десять». Самые длинные 20 минут в моей жизни.

— Команда поддержала вас после той игры?

— Кержаков подошел, подбодрил. Радимов взял рожок с мороженым и спросил: «Как вы себя чувствуете после такого матча?» Я был очень расстроен, но Влад поднял настроение, — сказал Чонтофальски Metaratings.ru.

В 8-м туре РПЛ сезона-2003 «Динамо» дома в Москве разгромило петербуржцев со счетом 7:1. В воротах «Зенита» в том матче играл Чонтофальски, для которого это был дебютный чемпионат в команде.

Вратарь выступал за «Зенит» с 2003 по 2009 год. Всего за клуб словак провел 82 матча, в которых пропустил 86 голов и 26 встреч провел на ноль.

Источник: Metaratings.ru
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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