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Кузьмичев: «Шпинев мог забрать деньги за трансфер Миранчука, но отдал их «Локомотиву»

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Известный российский функционер и агент Владимир Кузьмичев рассказал, как агент Вадим Шпинев отдал «Локомотиву» свои деньги за трансфер Алексея Миранчука в «Аталанту».

«Наверное, все забыли, но у Леши Миранчука был прописан выход в размере 8 миллионов евро. Все, что было сверху, Вадим мог забрать себе. Но он, понимая, что клуб очень многое сделал и дал ему возможность реализоваться как агенту, часть своего заработка оставил в «Локомотиве». Я ни одного такого кейса не знаю, чтобы агенты отдавали свои деньги клубу», — отметил Кузьмичев «РБ Спорт».

Миранчук перешел из «Локомотива» в «Аталанту» в сентябре 2020 года за 15 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Алексей Миранчук
Вадим Шпинев
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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