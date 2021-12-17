Госдума приняла законопроект о введении Fan ID в третьем чтении

Государственная дума Российской Федерации поддержала в третьем чтении законопроект о внедрении системы идентификации болельщиков (Fan ID), сообщает РИА Новости Спорт.

Проект предлагает ввести понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования» — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника соревнования в целях обеспечения безопасности.

Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы госуслуг, в которых будет отражена история действий их обладателей на спортивных соревнованиях. Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.

Fan ID — персонифицированная карта зрителя, которая была введена в России как в стране-организаторе во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Такую карту должен был получить каждый зритель, купивший билет на матч.