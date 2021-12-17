Фетисов о внедрении системы Fan ID: «Я так понимаю, опять не услышали людей. Это плохо»

Депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал внедрение системы идентификации болельщиков (Fan ID).

«Приняли, да, законопроект о Fan ID, — сказал Фетисов «СЭ». — Болельщики недовольны? Этот вопрос к разработчикам закона — комитету по спорту. У нас есть деятели, которые отвечают за этот законопроект. Я его не касался. Я так понимаю, опять не услышали людей. Это плохо. Введение Fan ID? Не просто так же решили ввести. Все связано с безопасностью людей. Должна быть возможность прийти на стадион семьями с детьми. Эта традиция семейного просмотра футбола у нас была всегда. Я сам пацаном ездил с отцом на стадион «Динамо». У нас были проблемы с некорректным поведением фанатов. Искали варианты, чтобы обезопасить игру и самих футболистов. Мы знаем случаи, когда петардами забрасывали футболистов. Кто-то себе присвоил право во время спортивного соревнования обозначить себя в некорректной форме».

Фетисов отметил, что российские клубы должны выстроить конструктивную систему для обеспечения порядка людей.

«Работа клубов в плане обеспечения порядка должна быть конструктивной. Некорректное поведение мешает проведению игры. Я не разрабатывал законопроект и точно не знаю, в связи с чем он родился. Если это упростит попадание на стадион — одна тема. Если как-то иначе — это другая тема», — добавил Фетисов.

Fan ID — персонифицированная карта зрителя, которая была введена в России как в стране-организаторе во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Такую карту должен был получить каждый зритель, купивший билет на матч.