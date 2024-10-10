Горшков — о возможном матче сборной России против легионеров РПЛ: «Было бы интересно сыграть против лучших»

Защитник «Зенита» Юрий Горшков в интервью «СЭ» оценил идею проведения матча сборной России против команды бразильцев РПЛ.

«Думаю, получилась бы очень интересная игра, достаточно конкурентная. Я бы не только бразильцев брал, у нас в лиге много других сильных легионеров — тот же Кордоба. Было бы интересно сыграть против самых лучших легионеров лиги. В РПЛ много сильных иностранных футболистов», — сказал Горшков «СЭ».

Ранее бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов предложил провести товарищеский матч между сборной России и бразильскими легионерами РПЛ.

Дарик Агаларов