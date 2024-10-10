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Сегодня, 16:00

Горшков — о возможном матче сборной России против легионеров РПЛ: «Было бы интересно сыграть против лучших»

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Защитник «Зенита» Юрий Горшков в интервью «СЭ» оценил идею проведения матча сборной России против команды бразильцев РПЛ.

«Думаю, получилась бы очень интересная игра, достаточно конкурентная. Я бы не только бразильцев брал, у нас в лиге много других сильных легионеров — тот же Кордоба. Было бы интересно сыграть против самых лучших легионеров лиги. В РПЛ много сильных иностранных футболистов», — сказал Горшков «СЭ».

Ранее бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов предложил провести товарищеский матч между сборной России и бразильскими легионерами РПЛ.

Юрий Горшков. «Про «Зенит» скандируют от зависти. Другие тратят не меньше». Горшков — о своем выборе, Осинькине, сборной и квадроберах

Дарик Агаларов

Сборная России по футболу
Юрий Горшков
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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18.10 18:00
Акрон – Зенит
 - : -
18.10 20:15
Ахмат – Факел
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19.10 14:00
Пари НН – Ростов
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Спартак – Краснодар
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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Динамо

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