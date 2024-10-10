Интервью защитника питерского клуба.

Защитник «Зенита» и сборной России Юрий Горшков после предпремьерного показа фильма «Федя. Народный футболист», на котором побывала национальная команда страны в среду, ответил на вопросы корреспондента «СЭ».

— Спустя почти четыре месяца после перехода в «Зенит» не жалеешь, что не выбрал другой вариант развития карьеры? В условном «Спартаке» наверняка играл бы больше.

— Нет ни капли сожаления. С первого дня я понял, что сделал правильный выбор. Что касается игровых минут, надеюсь своей работой добиться того, чтобы их стало больше.

— Ты понимаешь, почему на многих стадионах болельщики кричат «Зенит» — позор российского футбола"?

— Это все идет от зависти. Наверное, люди руководствуются тем, что у «Зенита» самый большой бюджет. Но если посмотреть на другие клубы, то они тратят как минимум не меньше.

Юрий Горшков. Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Ты о «Спартаке»?

— Да не только о «Спартаке». Весь вопрос в качестве трансферов. Вспомните про переход [Максимилиана] Филиппа в «Динамо»: его купили за 20 миллионов евро. Он поиграл нормально два-три месяца и уехал. «Зенит» просто тратит качественнее. Того же Женю Латышонка купили, как писали в СМИ, за 100 или 200 тысяч евро. Разве какая-то другая команда не могла его себе позволить? Я сомневаюсь, что другие клубы не могли купить Макса Глушенкова. Значит, не видели чего-то или не хотели видеть. Мне кажется, все дело в качестве работы. «Зенит» в этом направлении работает лучше всех. Отсюда и шесть подряд побед в чемпионате. И все кричалки болельщиков — это от зависти.

— «Крылья Советов» не чужой для тебя клуб. Как отреагировал на новость о сохранении поста главного тренера Игорем Осинькиным?

— Как только у нас в сборной закончилась тренировка, сразу пошел узнавать, как там в Самаре. Очень обрадовался, когда узнал, что Игоря Витальевича оставляют. Считаю, ему нужно немного доверия, и тогда у клуба все будет хорошо!

— Осинькин получил огромную поддержку со всех сторон: команды, болельщиков, СМИ. Пришлось вмешиваться губернатору.

— Осинькин многое для нас сделал, вложил много сил. Я знаю, что звонил не только Солдатенков. Глен Бейл, который с Игорем Витальевичем работает всего два-три года, звонил кому-то из руководства, чтобы высказать свое мнение и защитить тренера. Это говорит о том, что Игорь Витальевич отдает всего себя полностью и вкладывает в каждого свою частичку.

Игорь Осинькин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Владислав Радимов предлагал сборной России сыграть в октябре со сборной бразильцев РПЛ. Каким получился бы такой матч?

— Думаю, получилась бы очень интересная игра, достаточно конкурентная. Я бы не только бразильцев брал, у нас в лиге много других сильных легионеров — тот же Кордоба. Было бы интересно сыграть против самых лучших легионеров лиги. В РПЛ много сильных иностранных футболистов.

— В новостной повестке последних дней обсуждают квадробику. Как относишься к этому спортивному увлечению?

— А это спорт? Для меня многие такие вещи поразительны. У меня совсем другое воспитание. И своим детям я пытаюсь дать соответствующее: поменьше телефонов, интернета, побольше книжек, сказок. Чтобы не услышать ни о чем подобном от ребенка, когда ему станет лет десять. Я даже не знаю, как правильно говорится это слово. Я другого воспитания человек.

Дарик Агаларов