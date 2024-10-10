«Про «Зенит» скандируют от зависти. Другие тратят не меньше». Горшков — о своем выборе, Осинькине, сборной и квадроберах
Защитник «Зенита» и сборной России Юрий Горшков после предпремьерного показа фильма «Федя. Народный футболист», на котором побывала национальная команда страны в среду, ответил на вопросы корреспондента «СЭ».
— Спустя почти четыре месяца после перехода в «Зенит» не жалеешь, что не выбрал другой вариант развития карьеры? В условном «Спартаке» наверняка играл бы больше.
— Нет ни капли сожаления. С первого дня я понял, что сделал правильный выбор. Что касается игровых минут, надеюсь своей работой добиться того, чтобы их стало больше.
— Ты понимаешь, почему на многих стадионах болельщики кричат «Зенит» — позор российского футбола"?
— Это все идет от зависти. Наверное, люди руководствуются тем, что у «Зенита» самый большой бюджет. Но если посмотреть на другие клубы, то они тратят как минимум не меньше.
— Ты о «Спартаке»?
— Да не только о «Спартаке». Весь вопрос в качестве трансферов. Вспомните про переход [Максимилиана] Филиппа в «Динамо»: его купили за 20 миллионов евро. Он поиграл нормально два-три месяца и уехал. «Зенит» просто тратит качественнее. Того же Женю Латышонка купили, как писали в СМИ, за 100 или 200 тысяч евро. Разве какая-то другая команда не могла его себе позволить? Я сомневаюсь, что другие клубы не могли купить Макса Глушенкова. Значит, не видели чего-то или не хотели видеть. Мне кажется, все дело в качестве работы. «Зенит» в этом направлении работает лучше всех. Отсюда и шесть подряд побед в чемпионате. И все кричалки болельщиков — это от зависти.
— «Крылья Советов» не чужой для тебя клуб. Как отреагировал на новость о сохранении поста главного тренера Игорем Осинькиным?
— Как только у нас в сборной закончилась тренировка, сразу пошел узнавать, как там в Самаре. Очень обрадовался, когда узнал, что Игоря Витальевича оставляют. Считаю, ему нужно немного доверия, и тогда у клуба все будет хорошо!
— Осинькин получил огромную поддержку со всех сторон: команды, болельщиков, СМИ. Пришлось вмешиваться губернатору.
— Осинькин многое для нас сделал, вложил много сил. Я знаю, что звонил не только Солдатенков. Глен Бейл, который с Игорем Витальевичем работает всего два-три года, звонил кому-то из руководства, чтобы высказать свое мнение и защитить тренера. Это говорит о том, что Игорь Витальевич отдает всего себя полностью и вкладывает в каждого свою частичку.
— Владислав Радимов предлагал сборной России сыграть в октябре со сборной бразильцев РПЛ. Каким получился бы такой матч?
— Думаю, получилась бы очень интересная игра, достаточно конкурентная. Я бы не только бразильцев брал, у нас в лиге много других сильных легионеров — тот же Кордоба. Было бы интересно сыграть против самых лучших легионеров лиги. В РПЛ много сильных иностранных футболистов.
— В новостной повестке последних дней обсуждают квадробику. Как относишься к этому спортивному увлечению?
— А это спорт? Для меня многие такие вещи поразительны. У меня совсем другое воспитание. И своим детям я пытаюсь дать соответствующее: поменьше телефонов, интернета, побольше книжек, сказок. Чтобы не услышать ни о чем подобном от ребенка, когда ему станет лет десять. Я даже не знаю, как правильно говорится это слово. Я другого воспитания человек.
Дарик Агаларов
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2