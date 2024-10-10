Горшков объяснил кричалку «Зенит» — позор российского футбола» завистью

Защитник «Зенита» Юрий Горшков в интервью «СЭ» поделился мнением, почему болельщики других клубов скандируют во время матчей фразу «Зенит» — позор российского футбола».

— Ты понимаешь, почему на многих стадионах болельщики кричат: «Зенит» — позор российского футбола"?

— Это все идет от зависти. Наверное, они руководствуются тем, что у «Зенита» самый большой бюджет. Но если посмотреть на другие команды, то они тратят как минимум не меньше.

— Ты о «Спартаке»?

— Да не только о «Спартаке». Другие клубы в том числе. Весь вопрос в качестве трансферов. Вспомните про переход [Максимилиана] Филиппа в «Динамо»: его купили за 20 миллионов евро. Он поиграл нормально 2-3 месяца и уехал. «Зенит» просто тратит качественнее. Того же Женю Латышонка купили, как писали в СМИ, за 100 или 200 тысяч евро. Разве какая-то команда могла не позволить его себе?

Я сомневаюсь, что другие клубы не могли купить Макса Глушенкова. Значит, не видели или не хотели видеть. Мне кажется, все дело в качестве работы. «Зенит» в этом направлении работает лучше всех. Отсюда и шесть подряд побед в чемпионате. И все кричалки болельщиков — это от зависти.

«Зенит» становился чемпионом России последние 6 лет. После 11 туров нынешнего сезона РПЛкоманда с 26 очками занимает третье место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» и «Локомотива» на один балл.

Дарик Агаларов