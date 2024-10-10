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Сегодня, 15:45

Горшков объяснил кричалку «Зенит» — позор российского футбола» завистью

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Защитник «Зенита» Юрий Горшков в интервью «СЭ» поделился мнением, почему болельщики других клубов скандируют во время матчей фразу «Зенит» — позор российского футбола».

— Ты понимаешь, почему на многих стадионах болельщики кричат: «Зенит» — позор российского футбола"?

— Это все идет от зависти. Наверное, они руководствуются тем, что у «Зенита» самый большой бюджет. Но если посмотреть на другие команды, то они тратят как минимум не меньше.

— Ты о «Спартаке»?

— Да не только о «Спартаке». Другие клубы в том числе. Весь вопрос в качестве трансферов. Вспомните про переход [Максимилиана] Филиппа в «Динамо»: его купили за 20 миллионов евро. Он поиграл нормально 2-3 месяца и уехал. «Зенит» просто тратит качественнее. Того же Женю Латышонка купили, как писали в СМИ, за 100 или 200 тысяч евро. Разве какая-то команда могла не позволить его себе?

Я сомневаюсь, что другие клубы не могли купить Макса Глушенкова. Значит, не видели или не хотели видеть. Мне кажется, все дело в качестве работы. «Зенит» в этом направлении работает лучше всех. Отсюда и шесть подряд побед в чемпионате. И все кричалки болельщиков — это от зависти.

«Зенит» становился чемпионом России последние 6 лет. После 11 туров нынешнего сезона РПЛкоманда с 26 очками занимает третье место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» и «Локомотива» на один балл.

Дарик Агаларов

 
Юрий Горшков. «Про «Зенит» скандируют от зависти. Другие тратят не меньше». Горшков — о своем выборе, Осинькине, сборной и квадроберах

 

ФК Зенит
Юрий Горшков
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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18.10 18:00
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19.10 14:00
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 - : -
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Спартак – Краснодар
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Динамо Мх – ЦСКА
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 7
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Зенит

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