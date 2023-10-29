Горовой назвал трех важнейших игроков «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Борис Горовой назвал трех важнейших игроков клуба из Санкт-Петербурга.

«Клаудиньо, Вендел и Кассьерра. Можно отметить, что они на данном этапе дают результат и ведут игру «Зенита». Одного игрока трудно выделить», — цитирует Горового «Спорт день за днем».

После 13 туров «Зенит» (26 очков) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» на 2 очка. У быков есть один матч в запасе.

В следующем туре команда Сергея Семака сыграет на выезде с «Балтикой» 4 ноября.