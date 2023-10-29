Полузащитник «Факела» Альшин: «Наша победа над «Спартаком» закономерна»

Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в матче 13-го тура РПЛ.

«Можно назвать эту победу над «Спартаком» безоговорочной? В принципе, да. Я думаю, что у нас было больше опасных моментов. И по игре мы больше атаковали. У «Спартака» была пара моментов с выбеганием, но до серьезных угроз нашим воротам они их не довели. Понятное дело, что «Спартак» может в любой момент наказать. Слава богу, что так все закончилось — во втором тайме все-таки воспользовались своими моментами. Так что победа наша закономерна», — приводит слова Альшина «Известия».

«Факел» набрал 15 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре воронежская команда 4 ноября встретится с «Ахматом».