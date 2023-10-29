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Сегодня, 09:25

Полузащитник «Факела» Альшин: «Наша победа над «Спартаком» закономерна»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в матче 13-го тура РПЛ.

«Можно назвать эту победу над «Спартаком» безоговорочной? В принципе, да. Я думаю, что у нас было больше опасных моментов. И по игре мы больше атаковали. У «Спартака» была пара моментов с выбеганием, но до серьезных угроз нашим воротам они их не довели. Понятное дело, что «Спартак» может в любой момент наказать. Слава богу, что так все закончилось — во втором тайме все-таки воспользовались своими моментами. Так что победа наша закономерна», — приводит слова Альшина «Известия».

«Факел» набрал 15 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре воронежская команда 4 ноября встретится с «Ахматом».

Источник: Известия
Ильнур Альшин
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Зенит

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Эдуард Сперцян

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П
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Роман Ежов

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ЦСКА

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