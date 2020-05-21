Гончаренко с удовольствием взял бы в свой тренерский штаб братьев Березуцких

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что с удовольствием взял бы в свой штаб братьев Березуцких.

— Если кто-то скажет, что они готовы быть тренерами, если захотят, то я двумя руками за — сказал Гончаренко в прямом эфире Instagram. — Они понимают, что такое футбол. Могут объяснить более детально какие-то вещи. Для меня это хорошее подспорье, в каком бы статусе они не были в клубе.