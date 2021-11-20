Артист Маклаков одной фразой описал игру «Спартака» в матче против «Краснодара»
Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Алексей Маклаков одной фразой описал поражение от «Краснодара» (1:2) в 15-м туре Тинькофф РПЛ.
«Игра «Спартака»? Отбывание с надеждой на выигрыш», — сказал Маклаков «СЭ».
«Спартак» не может одержать победу в РПЛ на протяжении пяти матчей подряд, команда Руя Витории занимает 10-е место (19 очков).
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