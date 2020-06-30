РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Гончаренко ответил на вопрос о своем будущем в ЦСКА

30 июня 2020, 23:25
Сергей Овчинников и Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Овчинников и Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Спартаком» (2:0) в матче 25-го тура РПЛ ответил на вопрос о своем будущем. Игра прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

— Каким видите свое будущее в ЦСКА?

— Я с удовольствием работаю в этом большом клубе, отдаю всего себя, иногда зашкаливают эмоции, но работаю дальше!

ЦСКА с 40 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — 32 балла и 6-я строчка. (Дмитрий Зеленов)

ЦСКА — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 11615
Все опросы
Кто займет второе место в РПЛ-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир