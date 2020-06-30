Гончаренко ответил на вопрос о своем будущем в ЦСКА
30 июня 2020, 23:25
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Спартаком» (2:0) в матче 25-го тура РПЛ ответил на вопрос о своем будущем. Игра прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
— Каким видите свое будущее в ЦСКА?
— Я с удовольствием работаю в этом большом клубе, отдаю всего себя, иногда зашкаливают эмоции, но работаю дальше!
ЦСКА с 40 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — 32 балла и 6-я строчка. (Дмитрий Зеленов)
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