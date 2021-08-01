Гончаренко отказался говорить о трансфере Крыховяка в «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко отказался говорить о трансфере полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка.

«Давайте говорить оп игре. А после можно будет обсудить трансферы.

Вилена может поддержать атаку, он надежно действует в защите. Так как Рамирес травмирован, то мы решили, что на его позиции сыграет Вилена.

Футбол — это игра для зрителей. Конечно, их не хватает», — цитирует тренера «Матч Премьер».

«Краснодар» и «Локомотив» достигли предварительной договоренности о трансфере полузащитника Гжегожа Крыховяка.

В ближайшее время 31-летний польский футболист пройдет медосмотр в краснодарском клубе, после чего подпишет контракт с «быками».