Гончаренко отказался говорить о трансфере Крыховяка в «Краснодар»
Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко отказался говорить о трансфере полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка.
«Давайте говорить оп игре. А после можно будет обсудить трансферы.
Вилена может поддержать атаку, он надежно действует в защите. Так как Рамирес травмирован, то мы решили, что на его позиции сыграет Вилена.
Футбол — это игра для зрителей. Конечно, их не хватает», — цитирует тренера «Матч Премьер».
«Краснодар» и «Локомотив» достигли предварительной договоренности о трансфере полузащитника Гжегожа Крыховяка.
В ближайшее время 31-летний польский футболист пройдет медосмотр в краснодарском клубе, после чего подпишет контракт с «быками».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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