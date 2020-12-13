Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о настрое на матч 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».

— На поле температура выше, чем на улице, работает подогрев. Так что не вижу в этом проблем, — сказал тренер в эфире «Матч ТВ». — Неудачная серия не может не сказываться. Сейчас идет не очень удачный период. Постараемся сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию.

«Урал» — удобный соперник? Нас сейчас ничего не успокаивает. Нужно показывать результат.

Потеря Дивеева? Сейчас он основной защитник. Но Васин получил игровую практику в Загребе, Магнуссон отдохнул. Не вижу проблем.