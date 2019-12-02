Гончаренко не стал говорить о судействе. Он выпустил пар в раздевалке

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Арсенала» в домашнем матче 18-го тура РПЛ (0:1) не стал обсуждать момент с голом туляков и подозрением на офсайд в моменте перевода на вбежавшего на чужую половину автора результативной передачи Евгений Луценко. При этом он разобрал ошибки своих игроков.

— Нам уже удалось выпустить пар в раздевалке, поэтому сейчас кричать, что судьи во всем виноваты, не буду. Смотрите сами, оцените ситуацию, — сказал Гончаренко.

— В чем в этом моменте виноваты ваши игроки — кажется, ключевой стала ошибка Магнуссона?

— Конечно, если центральный защитник вклинивается в атаку, он должен делать точную передачу. Или по крайней мере избегать паса между линиями. Можно и нужно одному или двум игрокам смотреть за спину. Мы же все время даем в недодачу. На фоне усталости в том числе важно быстро играть назад. И в ситуации с неточной передачей Магнуссона мы получили быструю атаку. (Артем Агапов)