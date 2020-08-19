Голы Филиппа и Комличенко принесли «Динамо» победу над «Ростовом»

«Динамо» обыграло «Ростов» (2:0) в матче третьего тура Тинькофф чемпионата России.

На 41-й минуте счет в матче точным ударом с пенальти открыл Максимилиан Филипп. Николай Комличенко на 45-й минуте удвоил результат.

«Динамо» набрало семь очков и на данный момент делит первое место с «Локомотивом». «Ростов» на десятом месте — три очка.

В следующем туре «Ростов» на выезде сыграет с «Уфой», а «Динамо» — с «Арсеналом».

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

3-й тур

«Динамо» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:0 (2:0)

Голы: Филипп, 42 — с пенальти (1:0). Комличенко, 45 (2:0).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Скопинцев, Евгеньев, Каборе, Фомин (Моро, 69), Шиманьски (Карапузов, 64), Комличенко (Игбун, 64), Нжи (Терехов, 83), Филипп (Москвичев, 83).

«Ростов»: Песьяков, Козлов (Байрамян, 77), Чернов (Хасимото, 77), Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев, Еременко (Глебов, 67), Ионов (Ковалев, 87), Норманн (Тошевски, 77), Шомуродов, Зайнутдинов.

Предупреждения: Зайнутдинов, 16. Нжи, 34. Норманн, 34. Шомуродов, 54. Паршивлюк, 60. Моро, 90+4.

Судьи: Волошин. Миневич (оба — Смоленск), Мосякин (Москва).

ВАР: Левников (Санкт-Петербург). Лунев (Новосибирск).

19 августа. Москва. Стадион «Динамо».