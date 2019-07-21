Голы Азмуна и Оздоева принесли "Зениту" победу над "Сочи"

"Зенит" в гостевом матче 2-го тура чемпионата России обыграл "Сочи" (2:0). Первый гол с пенальти забил Сердар Азмун, отпраздновав его в стиле Артема Дзюбы, второй - Магомед Оздоев в концовке встречи.
Сине-бело-голубые, как и "Урал", одержали две победы в двух стартовых турах РПЛ.
Чемпионат России
Премьер-лига
2-й тур
"Сочи" – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)
Голы: Азмун, 30 - с пенальти (0:1). Оздоев, 88 (0:2).
"Сочи": Заболотный, Маргасов, Кудряшов, Новосельцев, Миладинович (Юрганов, 46), Набиуллин, Бурмистров (Карапетян, 60), Цаллагов, Песегов, Казаев, Обухов (Полоз, 72).
"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников (Терентьев, 46), Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ерохин (Дзюба, 65), Оздоев, Барриос, Сутормин, Азмун (Жирков, 83), Дриусси.
Предупреждения: Миладинович, 29. Новосельцев, 43.
Судьи: Матюнин. Аверьянов, Кобзев (все - Москва).
21 июля. Сочи. Стадион "Фишт". 35102 зрителя.
📹 Гол Сердара Азмуна с пенальти выводит «Зенит» вперед!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 21, 2019
📺 #СочиЗенит на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/X3KL10RPts
📹 Магомед Оздоев удвоил преимущество «Зенита» в концовке матча.#СочиЗенит #МАТЧПРЕМЬЕР https://t.co/AApsQByz7s— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 21, 2019
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