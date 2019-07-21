Голы Азмуна и Оздоева принесли "Зениту" победу над "Сочи"

"Зенит" в гостевом матче 2-го тура чемпионата России обыграл "Сочи" (2:0). Первый гол с пенальти забил Сердар Азмун, отпраздновав его в стиле Артема Дзюбы, второй - Магомед Оздоев в концовке встречи.

Сине-бело-голубые, как и "Урал", одержали две победы в двух стартовых турах РПЛ.

Чемпионат России

Премьер-лига

2-й тур

"Сочи" – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

Голы: Азмун, 30 - с пенальти (0:1). Оздоев, 88 (0:2).

"Сочи": Заболотный, Маргасов, Кудряшов, Новосельцев, Миладинович (Юрганов, 46), Набиуллин, Бурмистров (Карапетян, 60), Цаллагов, Песегов, Казаев, Обухов (Полоз, 72).

"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников (Терентьев, 46), Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ерохин (Дзюба, 65), Оздоев, Барриос, Сутормин, Азмун (Жирков, 83), Дриусси.

Предупреждения: Миладинович, 29. Новосельцев, 43.

Судьи: Матюнин. Аверьянов, Кобзев (все - Москва).

21 июля. Сочи. Стадион "Фишт". 35102 зрителя.

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