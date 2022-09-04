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4 сентября, 23:21

Михаил Кержаков: «Не хочу обижать «Спартак», но матч мог закончится и с большим перевесом»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

— Чем-то еще «Спартак» удивил, если не брать в расчет первый тайм?

— В принципе, уже ничем. Потом уже была одна команда на поле. Не хочу обижать «Спартак», но матч мог закончится и с большим перевесом.

— Почему «Зенит» часто включается только во второй половине первого тайма или во втором тайме?

— Не знаю, почему. Сложно сказать. Получаем по ушам — начинаем включаться.

— Может, уровень соперников слишком низок для вас?

— Я бы не сказал так про «Спартак». Он показал приличную игру, особенно в начале. Может быть, для них было психологически непривычно вести в счете в игре с «Зенитом», и они немного потерялись после забитого гола.

— Можешь сказать, что эта победа снимает вопрос о том, что «Спартак» — конкурент?

— Почему? Вся борьба еще впереди. Конечно, «Спартак» всегда конкурентоспособен. Всегда!

— Учитывая, что есть серьезная разница между матчем за Суперкубок и сегодняшней игрой: Андрей Мостовой сказал, что хотелось бы, чтобы «Зенит» проложил свою победную серию, чтобы она длилась 5 матчей. Будет ли такая серия, учитывая прогресс «Спартака»?

— Я надеюсь, что получится, а там посмотрим.

— Хорошо ли, что благодаря Кубку так много матчей между «Спартаком» и «Зенитом»?

— Супер.

— Но там явно будут вторые составы.

— Я не думаю. «Спартак» — «Зенит» — всегда накал страстей. Поэтому вряд ли тренеры будут выставлять вторые составы.

Михаил Кержаков
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
5
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
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ЦСКА

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