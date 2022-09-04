Михаил Кержаков: «Не хочу обижать «Спартак», но матч мог закончится и с большим перевесом»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

— Чем-то еще «Спартак» удивил, если не брать в расчет первый тайм?

— В принципе, уже ничем. Потом уже была одна команда на поле. Не хочу обижать «Спартак», но матч мог закончится и с большим перевесом.

— Почему «Зенит» часто включается только во второй половине первого тайма или во втором тайме?

— Не знаю, почему. Сложно сказать. Получаем по ушам — начинаем включаться.

— Может, уровень соперников слишком низок для вас?

— Я бы не сказал так про «Спартак». Он показал приличную игру, особенно в начале. Может быть, для них было психологически непривычно вести в счете в игре с «Зенитом», и они немного потерялись после забитого гола.

— Можешь сказать, что эта победа снимает вопрос о том, что «Спартак» — конкурент?

— Почему? Вся борьба еще впереди. Конечно, «Спартак» всегда конкурентоспособен. Всегда!

— Учитывая, что есть серьезная разница между матчем за Суперкубок и сегодняшней игрой: Андрей Мостовой сказал, что хотелось бы, чтобы «Зенит» проложил свою победную серию, чтобы она длилась 5 матчей. Будет ли такая серия, учитывая прогресс «Спартака»?

— Я надеюсь, что получится, а там посмотрим.

— Хорошо ли, что благодаря Кубку так много матчей между «Спартаком» и «Зенитом»?

— Супер.

— Но там явно будут вторые составы.

— Я не думаю. «Спартак» — «Зенит» — всегда накал страстей. Поэтому вряд ли тренеры будут выставлять вторые составы.