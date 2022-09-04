Чернов считает, что «Спартаку» не хватило сосредоточенности для победы над «Зенитом»
Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал поражение «Зениту» (1:2) в матче 8-го тура РПЛ.
— Момент с голом, когда Ловрен от меня убежал? Не видел еще, надо повтор посмотреть. В игре мне показалось, что я потерял мяч из виду, там был рикошет от нашего игрока.
— Чего не хватило для победы?
— Не знаю. Наверное, сосредоточенности. Повели хорошо. Понятно, что «Зенит» много не забил в первом тайме, но счет был в нашу пользу. Мы хотели выйти на второй тайм и довести матч до победы. Ситуация с бутсой? Соперник просто наступил на ногу, вот она и слетела. Я пытался докричаться судье, но он не слышал. Пришлось бегать так.
— Как дела у ребят, которые получили травму?
— Не знаю. Литвинов голеностоп подвернул, а у Мартинса с приводящей мышцей что-то. Посмотрим, завтра поедут МРТ делать. Тяжело говорить об этом. Что с Селиховым? У него было недомогание. Он только недавно начал тренироваться. Сейчас с ним все хорошо.
— Преимущество «Зенита» в дорогих игроках?
— Да нет. Мы и нашим составом смотрелись неплохо. Понятно, что у «Зенита» всю погоду делают бразильцы. В целом, нормально все получалось сдерживать, но первый пропущенный гол со стандарта — и пошли качели.
«Спартак» с 16 очками в 8 матчах занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре красно-белые сыграют против «Ростова» на выезде. Матч состоится 11 сентября, начало — в 19.45 (мск).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Химки
|3 : 1
|3.09
|15:00
|
Н. Новгород – Факел
|3 : 1
|3.09
|18:30
|
Краснодар – Сочи
|2 : 1
|3.09
|20:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|4.09
|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 1
|4.09
|17:30
|
Локомотив – Ахмат
|1 : 2
|4.09
|20:00
|
Спартак – Зенит
|1 : 2
|5.09
|20:00
|
Торпедо – Ростов
|0 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1