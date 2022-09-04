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4 сентября, 23:13

Чернов считает, что «Спартаку» не хватило сосредоточенности для победы над «Зенитом»

Антон Иванов
,  
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал поражение «Зениту» (1:2) в матче 8-го тура РПЛ.

— Момент с голом, когда Ловрен от меня убежал? Не видел еще, надо повтор посмотреть. В игре мне показалось, что я потерял мяч из виду, там был рикошет от нашего игрока.

— Чего не хватило для победы?

— Не знаю. Наверное, сосредоточенности. Повели хорошо. Понятно, что «Зенит» много не забил в первом тайме, но счет был в нашу пользу. Мы хотели выйти на второй тайм и довести матч до победы. Ситуация с бутсой? Соперник просто наступил на ногу, вот она и слетела. Я пытался докричаться судье, но он не слышал. Пришлось бегать так.

— Как дела у ребят, которые получили травму?

— Не знаю. Литвинов голеностоп подвернул, а у Мартинса с приводящей мышцей что-то. Посмотрим, завтра поедут МРТ делать. Тяжело говорить об этом. Что с Селиховым? У него было недомогание. Он только недавно начал тренироваться. Сейчас с ним все хорошо.

— Преимущество «Зенита» в дорогих игроках?

— Да нет. Мы и нашим составом смотрелись неплохо. Понятно, что у «Зенита» всю погоду делают бразильцы. В целом, нормально все получалось сдерживать, но первый пропущенный гол со стандарта — и пошли качели.

«Спартак» с 16 очками в 8 матчах занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре красно-белые сыграют против «Ростова» на выезде. Матч состоится 11 сентября, начало — в 19.45 (мск).

Никита Чернов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Деян Ловрен
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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 7
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П
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