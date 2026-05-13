Виктор Гончаренко: «Ерохин уже легенда «Зенита»

Бывший тренер ЦСКА и главный тренер сборной Белоруссии Виктор Гончаренко выступил с лекцией в Академии «Зенита» и отметил вклад Александра Ерохина в успехи клуба из Петербурга.

«Я считаю, что Александр Ерохин уже легенда «Зенита». В клубе есть много легенд, таких как Андрей Аршавин, Михаил Бирюков, Игорь Денисов, но Саша Ерохин, по моему мнению, обладает очень высоким КПД. Думаю, что он может принести пользу «Зениту» и в следующем сезоне. В любом случае пожелаю клубу успехов», — отметил Гончаренко.

13 мая Гончаренко стал гостем Академии «Зенита», где выступил с лекцией перед тренерами и специалистами.

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