Миронов может перейти в «Локомотив» или «Краснодар», все зависит от решения Карпукаса

Как стало известно «СЭ», 26-летний полузащитник «Ростова» Алексей Миронов по окончании сезона может оказаться в московском «Локомотиве» или в «Краснодаре».

Главным фактором, от которого зависит переход, станет будущее 23-летнего полузащитника железнодорожников Артема Карпускаса. Он с высокой долей вероятности покинет клуб летом. В том случае если Карпукас выберет продолжением своей карьеры «Краснодар», «Локо» намерен компенсировать ослабление центральной линии за счет приобретения Миронова. Если же Карпукас перейдет в «Зенит», то Миронов может оказаться в «Краснодаре», который также проявляет к нему интерес.

В текущем сезоне Карпукас провел за «Локомотив» 34 матча, в которых забил 2 гола и сделал столько же результативных передач. Его контракт с железнодорожниками истекает летом 2027 года.

Миронов в этом сезоне провел 30 матчей за «Ростов», в которых забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

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