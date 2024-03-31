Гильерме — о здоровье: «Вернулся к тренировкам с командой пять дней назад»

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме ответил на вопрос об отсутствии в заявке на матч 22-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

«Почему не был в заявке? Я вернулся к тренировкам с командой пять дней назад после повреждения. Не успел еще [набрать кондиции]», — сказал Гильерме.

38-летний вратарь в этом сезоне провел 5 матчей за «Локо» в FONBET Кубке России.