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Сегодня, 22:07

Стрепетов: «Барриос замедлял игру «Зенита», а у Вендела и Клаудиньо зашкаливал брак в передачах»

Алина Савинова
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Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился впечатлениями от матча сине-бело-голубых с «Крыльями Советов» в 22-м туре РПЛ (1:1).

«Зенит» вышел на игру в Самаре не с таким настроем, какой был, например, в матче с «Уралом» или «Динамо». Первый тайм, такое ощущение, вышли играть на победу, но шагом. Играли без агрессии как-то. Только Мостовой и Сантос стремились убыстрять игру, Андрей отдал голевую Артуру, который наконец «расчехлил» свою пушку. Но больше эта пушка не выстрелила. А вот Барриос, наоборот, замедлял игру, пытаясь быть диспетчером, «Крылья» все читали и успевали возвращаться в оборону. А у Клаудиньо и Вендела просто зашкаливал брак в передачах», — приводит «РБ Спорт» слова Стрепетова.

«Зенит» с 41 очком продолжает лидировать в РПЛ. «Крылья» занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 30 баллов.

 

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
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Сочи – ЦСКА
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30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
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П
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