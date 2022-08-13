Сафонов: «Дзюба? Я бы не хотел, чтобы Кордоба уходил. У «Краснодара» есть нападающие»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов отреагировал на предположение, что нападающий Артем Дзюба может оказаться в краснодарском клубе.

«Дзюба? Я бы не хотел, чтобы Кордоба уходил. У «Краснодара» есть нападающие.

Кордоба? У вас, наверное, ощущение, что он уйдет. Я с ним разговаривал. Он сказал, что не уйдет. Но может быть все, что угодно", — заявил Сафонов.

Ранее сообщалось, что Кордоба может перейти в немецкий «Кельн». В нынешнем сезоне 29-летний колумбиец принял участие в двух матчах за «Краснодар», не забив ни одного гола.

33-летний Артем Дзюба по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит» и пока не нашел новый клуб.