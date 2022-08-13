Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов заявил, что команда старается не уходить от атакующего стиля игры.

«Очень вязкая игра. Важно было сохранять концентрацию. Полетел на Лесового? Фома подошел ко мне, мы выясняли, кто не прав. Мы ничего такого не устроили. Немного поговорили, немного жестко, но это игра. «Динамо» стало менее атакующей командой? Тяжело сказать. Наверное, в прошлом сезоне бело-голубые создавали больше моментов. Но мне сложно судить.

«Краснодар» отходит от своих принципов? У нас тяжелый период, полностью обновился состав. Много молодых игроков. Мы стараемся не отходить от прессинга и атакующего стиля. Не всегда это получается, ибо не хватает опыта. Со временем мы будем набирать свой ход. Если кто-то не узнает наш стиль игры — подождите. Сейчас выходят на первый план молодые игроки, которые тащат за собой команду. Я как более опытный должен исполнять свою роль. Помогать им и направлять их», — сказал Сафонов.

Сегодня, 13 августа «Краснодар» сыграл вничью с «Динамо» (0:0). Команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 8 очками в 5 матчах.