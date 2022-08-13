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13 августа, 23:10

Сперцян доволен стартом сезона для «Краснодара»

Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян доволен результатами команды на старте сезона-2022/23.

— Как оцените старт сезона?

— Если не брать в расчет две домашние игры — «Факел» и «Спартак» — нормально. Работаем.

— Как оцените свои личные результаты?

— Наверно, больше доволен результатами команды в целом. Обращаю ли внимание на личные результаты? Сначала команда, потом уже все личное.

— По поводу момента во втором тайме, там Сафонов просто кинулся в толпу. Никто просто мяч не выбил. Как вы поняли этот момент?

— Это игровой момент, в первом тайме мы не выбили. Тут шел голевой момент, Скопинцев не забил, из-за этого такая реакция.

«Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 8 очками в 5 матчах. Сегодня, 13 августа «быки» сыграли вничью с «Динамо» (0:0).

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
ЦСКА 1
Матч завершен

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
1
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
4
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
5
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
6
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
7
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
8
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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12.08 19:30
Факел – Урал
 0 : 0
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 2 : 1
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 0 : 0
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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 4
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Краснодар

 2
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 4 1 0
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Урал

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Зенит

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