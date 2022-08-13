Сперцян доволен стартом сезона для «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян доволен результатами команды на старте сезона-2022/23.

— Как оцените старт сезона?

— Если не брать в расчет две домашние игры — «Факел» и «Спартак» — нормально. Работаем.

— Как оцените свои личные результаты?

— Наверно, больше доволен результатами команды в целом. Обращаю ли внимание на личные результаты? Сначала команда, потом уже все личное.

— По поводу момента во втором тайме, там Сафонов просто кинулся в толпу. Никто просто мяч не выбил. Как вы поняли этот момент?

— Это игровой момент, в первом тайме мы не выбили. Тут шел голевой момент, Скопинцев не забил, из-за этого такая реакция.

«Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 8 очками в 5 матчах. Сегодня, 13 августа «быки» сыграли вничью с «Динамо» (0:0).