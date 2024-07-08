Агент Помазуна сообщил, что голкипер начнет сезон в ЦСКА
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, рассказал о будущем своего клиента.
«Думаю, Илья начнет сезон в ЦСКА, а дальше уже будем смотреть. Трансферное окно открыто до 12 сентября, так что дальше все может произойти», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».
Помазун с августа 2020 года выступал за «Урал» на правах аренды из ЦСКА. В сезоне-2023/24 вратарь провел 34 матча во всех турнирах, пропустил 50 голов и отыграл 8 встреч на ноль. В начале июня екатеринбургский клуб объявил, что голкипер вернется в московский клуб.
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14
|Химки
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15
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
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|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
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|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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